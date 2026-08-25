Экипажи самолетов Ту-142 отработали поиск подлодок в Тихом океане

Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали поиск подводных лодок условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Отработка проходила в Японском и Охотском морях, а также в районе Курильских островов. В поисках принимали участие самолеты Ту-142, вылетевшие с одного из аэродромов Приморского края, и корабли флота, которые во время отработки находились в море.

Экипажи воздушных судов использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения и взаимодействовали со своими коллегами на воде. Кроме того, на одном из морских полигонов наши военнослужащие выполнили бомбометание по условной «вражеской» подводной лодке, которую обнаружили при помощи поисковых систем.

Полеты продолжались около пяти часов. После того как задачи были выполнены, полученные данные передали на пункт управления, а самолеты вернулись на аэродром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ТОФ провел учения у побережья Южных Курил. Это было второе подобное мероприятие российского флота в Тихом океане за полторы недели.

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