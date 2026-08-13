Позвали на рыбалку и угостили икрой: подробности визита Путина на Курилы

Всего несколько часов назад японский МИД выразил решительный протест. А жители страны вывели тему Курильских островов в топ обсуждений в социальных сетях. Все потому, что после Южно-Сахалинска президент России Владимир Путин впервые отправился на Итуруп.

В программе рабочей поездки — встреча со школьниками и посещение районной больницы. На одном из градообразующих предприятий архипелага — рыбзаводе «Ясный» — для президента провели дегустацию и пригласили на рыбалку. Разговор об экономическом и промышленном потенциале региона продолжился уже на встрече с губернатором. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин собрал главные заявления.

Это первая в истории поездка Владимира Путина на Курилы. Остров Итуруп — кладезь природных богатств, от редких металлов до биоресурсов мирового уровня. Рыбные заводы здесь перерабатывают до пятисот тонн морепродуктов в месяц, включая знаменитую красную икру. Президента угощают ею на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный».

Перед президентом на столе выставлены палтус и тунец впечатляющих размеров. Губернатор Сахалина приглашает главу государства на рыбалку — гарантирует богатый улов.

Тунец, рассказывают Владимиру Путину, попадался до трехсот килограммов. Эта рыба вообще была редкостью в здешних водах, но из-за потепления климата стала заходить сюда чаще. Правда, кормовую базу тунцов подъедают конкуренты.

— За ним пришли акулы, Владимир Владимирович, киты. Мы не понимали этой ситуации. Здесь был китовый завод. И вот приезжали, и мы не понимали, откуда киты. Не было китов. И сейчас ушел лосось, пришли киты. Я ходил позавчера в море, и мы попали на китовую стаю.

Уже на выходе из комбината Владимира Путина встречают местные жители.

Отдельное внимание президента — социальная сфера. Владимир Путин приезжает в Курильскую центральную районную больницу. На входе нет привычных регистратур. Всю запись ведет кол-центр дистанционно.

«Эти инструменты позволили нам высвободить ресурс 30%, чтобы мы оказывали медицинскую помощь на 100%, нашему населению», — сказала министр здравоохранения Сахалинской области Ирина Тухваталлина.

Больница укомплектована всеми врачами и средним персоналом. Запущен проект по выявлению онкозаболеваний. Но проблемы у учреждения имеются. Автомобили скорой помощи нужно обновить, жалуется фельдшер.

Президенту показывают школу — спортивный зал, классы и школьный музей. Образовательное учреждение носит имя героя России Эдуарда Норполова. Здесь — личные вещи бойца, он погиб в самом начале специальной военной операции.

— Мы чтим его память. Я с его отцом служил, он действующий офицер, служит в Восточном военном округе, связь поддерживаем.

Уже на встрече губернатор Сахалина докладывает Владимиру Путину о поддержке семей и участников СВО.

«Теперь ребята приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. Две тысячи воинов прошли реабилитацию, вернулись на фронт. Подавляющее большинство. Это принципиально важно», — доложил губернатор.

Принципиально важно Владимиру Путину и память о советских солдатах, участвовавших в боях за остров Шумшу в 1945 году — он акцентирует на этом внимание. По словам главы региона, работа над мемориальным комплексом уже идет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.