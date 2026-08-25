«С нейронкой надо дружить»: Каменщиков о том, как ИИ помогает снимать кино

Актер Олег Каменщиков: нейросети расширяют возможности кинопроизводства

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Олег Каменщиков в интервью 5-tv.ru рассказал, как нейросети помогают в кинопроизводстве. Не секрет, что соответствующие технологии активно используют для создания визуальных эффектов. Артист и сам наблюдал, как искусственный интеллект (ИИ) рисует недоступные малобюджетному проекту кадры.

«Сейчас я снимался в главной роли в короткометражке „Хочу на рыбалку“. Мы очень много в фильме уже использовали нейронку. К примеру, подводная съемка, рыбка клюет крючок — мы где эту рыбку найдем? Мы абсолютно четко впихнули нейронку и так далее. С нейронкой надо дружить, все должно быть в меру», — поделился Каменщиков с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Большая фарма».

В 2026 году на Каннском кинофестивале впервые официально представили полнометражный фильм, полностью созданный искусственным интеллектом, — 95-минутную картину Hell Grind. Южная Корея также выпустила первый полнометражный AI-фильм Raphael, который дебютировал на кинорынке в Каннах. Его производство заняло около девяти месяцев.

В России нейросети тоже находят применение. В 2024 году вышли первые AI-микросериалы — «Китайская опера», «Три тела» и «Саньсиндуй: откровение будущего». В фильме «Предание» 2024 года с помощью ИИ создали цифрового молодого Джеки Чана. Китайская студия Bona Film Group получила прокатное удостоверение на фильм «Саньсиндуй: будущее прошлого» — первый в стране полнометражный фильм с глубоким участием AI.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатели фильма «Глубоко, как в могиле» использовали искусственный интеллект для воссоздания Вэла Килмера после его смерти. Актер подписал контракт, но скончался от пневмонии до начала съемок. С разрешения семьи нейросеть сгенерировала его молодой образ. Цифровой 30-летний двойник исполнил роль католического священника и произнес несколько реплик на языке индейцев.

Это не первый случай применения технологий для возвращения Килмера на экран. В 2022 году он появился в сиквеле «Топ Гана», повторив роль лейтенанта Казански. Из-за перенесенной операции, проведенной еще в 2014 году из-за рака горла, Вэл почти лишился голоса, но спецэффекты помогли восстановить его звучание.

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