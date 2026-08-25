Песков: слухи о мобилизации в России — информационные утки

Слухи о повторной мобилизации в России — не более чем информационные утки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию RTVI.

Подобная информация стлала появляться в западной прессе и озвучиваться главой киевского режима Владимиром Зеленским. По их словам, осенью, после выборов в Государственную думу в России якобы ожидается «периферийная мобилизация».

«Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», — отметил Песков.

Опроверг эти слухи и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он назвал подобные высказывания лживой пропагандой, на которую не стоит обращать внимания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свидетелями насильственной мобилизации в Киеве стали шведские журналисты. Во время съемок репортажа на одной из центральных улиц украинской столицы прямо перед камерой сотрудники ТЦК схватили мужчину и силой затолкали его в машину.

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