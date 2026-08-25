Глава дипломатии Ватикана прилетел в Москву впервые за пять лет

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Пол Ричард Галлахер проведет переговоры в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ã‚Â©MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP; 5-tv.ru

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Глава дипломатии Ватикана Галлахер прилетел в Москву впервые за пять лет

Главный дипломат Ватикана Пол Ричард Галлахер прибывает в Москву — это его первый визит в Россию почти за пять лет. Секретарь Святого престола по международным делам будет находиться в столице до 28 августа.

Как подчеркивают в Ватикане, поездка призвана сохранить каналы прямого диалога на фоне нестабильной обстановки в мире.

В заявлении отмечено, что Галлахер проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, встретится с помощником президента Юрием Ушаковым. Запланирована и беседа с представителем Московского патриархата — митрополитом Волоколамским Антонием.

Обсуждаться будут двусторонние отношения, международное взаимодействие и гуманитарные вопросы, связанные с украинским кризисом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский Лев XIV выступил с заявлением после атаки украинских беспилотников на российские регионы, в результате которой в Нижнекамске погибли 12 человек и 39 пострадали. Глава Римско-католической церкви выразил солидарность с семьями жертв и ранеными, а также со всеми, кто страдает от продолжающегося конфликта

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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