В результате атаки дронов поврежден Новошахтинский НПЗ в Ростовской области

За ночь в регионе силы ПВО перехватили около 30 беспилотников ВСУ.
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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В результате атаки украинских беспилотников повреждения получил Новошахтинский Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь на своем канале в мессенджере МАКС.
«По уточненной информации, в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ», — сообщил глава области.
Он также добавил, что работа предприятия временно остановлена. Еще губернатор отметил, что силы ПВО в области перехватили около 30 вражеских аппаратов за ночь. В Новошахтинске в результате падения обломков были повреждены четыре частных дома.
В Каменском районе загорелся лес. Огонь распространился на 4,5 гектара. Кроме того, в Красносулинском районе вспыхнула сухая трава. И там, и там ведут работы по локализации пожара.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате падения обломков беспилотников ВСУ на территорию железнодорожной станции Афипская в Краснодарском крае погибли два человека и еще двое пострадали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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