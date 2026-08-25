ВС России ударили по судну, которое доставило на Украину груз для ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 142 0

Для этого армия РФ применила ударные беспилотники.

По чему ударила армия России 25 августа

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Армия России нанесла удар по украинкому сухогрузу, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ», — уточнили в министерстве.

Ночью был нанесен удар по порту «Южный». Там армия РФ атаковала сухогруз, который доставил на Украину имущество, предназначенное для боевиков ВСУ. Кроме того, были поражены объекты портовой инфраструктуры. Их применяли для приемки военных грузов.

Для этих ударов ВС России применили ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска поразили украинское судно с грузом военного назначения в порту Одессы. Также в порту «Южный» уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом ВСУ.

Кроме того, армия РФ ударила по двум логистическим центрам, где хранились боеприпасы и военная техника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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