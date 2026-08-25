Биполярный концерт: ждать ли выступления Канье Уэста в России

С новой силой разгорается скандал вокруг концерта Канье Уэста в Петербурге. «Газпром-Арена», где должно было состояться шоу, внезапно открестилась от этого мероприятия. Американского рэпера там не ждут. При этом, билеты продолжают продавать на официальном сайте тура музыканта. И многие уже раскуплены. Даже самые дорогие, по 160 тысяч рублей.

Кому-то все это уже начало напоминать грандиозную аферу. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко узнала детали.

Ни объяснений, ни оправданий. Только заявление «Газпром-Арены»: концерта Канье Уэста в Петербурге не будет.

«Газпром-Арена не являлась и не является организатором данного мероприятия. „Газпром-Арена“ никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала», — говорится в заявлении.

«Газпром-Арена» — единственная в Петербурге площадка, способная принять концерт такого масштаба. Зал рассчитан на 80 тысяч зрителей. Но если еще пару дней назад на официальных каналах «Газпром-Арены» разыгрывали билеты на концерты Канье Уэста, то сейчас упоминания о них нет даже на сайте.

Организатором действительно выступает не стадион, а концертная компания Say Agency, которая и везет Канье в Россию. Она свой договор с артистом уже подписала. До 27 августа должна была направить бумаги представителям «Газпром-Арены», срок еще не вышел, но шумиха вокруг отмены уже поднялась. А ведь билеты раскупили за пару дней, все — от самых дешевых на танцпол за девять тысяч до VIP-лож по 160 тысяч рублей.

«Для нас, как для студентов, которые на этот билет все-таки скидывались, эта сумма достаточно весомая, хоть и все работаем. В процессе увидели, что так как билет акционный, он не является возвратным», — рассказал Аким Краснолобов.

Более того, оказалось, в оферте прописано, что без уведомления зрителя могут поменять артиста или вообще отменить концерт — как и происходит сейчас. Вернут ли деньги — сейчас главный вопрос фанатов.

«Главное лицо -Канье Уэст, соответственно, его замена — это существенное изменение мероприятия. Поэтому зрители могут в этом случае могут вернуть билет и получить свои деньги», — сказал юрист Кирилл Данилов.

Вопрос о возврате денег за билеты журналисты адресовали тому самому концертному агентству Say Agency. И вот ведь парадокс: менеджеры агентства, кажется, даже не в курсе, что «Газпром-Арена» отменила выступление мировой звезды. Мол, Канье даже аванс за оба концерта уже получил.

«С нами никто не выходил на связь, нас не предупреждали» — говорит сотрудник концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Многие начали сдавать билеты на поезда и самолеты. Хоть здесь возврат возможен. Отменяют и брони в гостиницах: по данным официальных сервисов со вчерашнего вечера — сотни обращений.

Эксперты уже подсчитали: убытки отелей могут составить до двух миллиардов рублей.

Эпатаж самого Канье Уэста на фоне скандала как будто бы уходит на второй план. Влиятельный и титулованный музыкант, создатель многомиллиардной фэшн-индустрии, одновременно и одна из самых скандальных фигур мирового шоу-бизнеса. Чего стоят только жены — Ким Кардашьян и вечно голая Бьянка Цензори.

А еще он баллотировался в президенты США, признавался в любви к Гитлеру, размещал в своих соцсетях свастику — затем удалял, ссылаясь на биполярное расстройство.

И это не прошло бесследно: концерты Уэста только в этом году отменили в Великобритании, Италии, Польше, Швейцарии, Южной Корее. А в Австралию его и вовсе не пустили. Вот и в России — очевидно — назревает вопрос: готовы ли принять такого артиста в городе, где нацисты замучили миллионы людей?

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