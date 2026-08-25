США не присоединились к антироссийскому заявлению на Совбезе ООН

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Осуждающий Москву документ в целом не нашел большой поддержки.

Фото, видео: www.globallookpress.com/UN Photo; 5-tv.ru

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США вновь отказались присоединиться к антироссийскому заявлению на Совбезе ООН. Документ, осуждающий Москву и призывающий к поддержке Киева, подписали всего 50 государств из 193 членов организации.

Выступая на заседании, постпред России Василий Небензя подчеркнул, что никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности нашей страны не будет. Дипломат также напомнил, что Киев прибегает к террору в попытке изменить ситуацию в свою пользу.

«Масштаб этих преступлений говорит сам за себя. Только за период с 10 по 19 августа жертвами атак ВСУ стали 475 гражданских лиц. 406 человек, включая 16 детей, получили ранения. 69 человек, в том числе трое детей, погибли. По гражданским объектам на российской территории выпущено не менее семи с лишним тысяч боеприпасов», — сказал постоянный представитель России при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

Также Василий Небензя отметил, что так называемые сторонники мира — это те самые союзники киевского режима, которые годами накачивают его оружием. При этом любые попытки навязать Москве заморозку конфликта, чтобы дать Украине время на передышку, обречены на провал.

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