Охота на Кочаряна: почему Пашинян грозится «искоренить клан» экс-президента Армении

Политический скандал в эти минуты разгорается в Армении. Задержан бывший президент страны Роберт Кочарян и его сторонники по делу о хищении из бюджета. Премьер-министр Пашинян нацелился на экс-главу государства после ссоры в парламенте с его сыном — оппозиционным депутатом Левоном Кочаряном. В его дом этим утром нагрянули с обыском. За новым витком противостояния в Ереване следит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Кадры задержания бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сотрудниками СНБ в его резиденции. Целая спецоперация и по местам жительства его сыновей Седрака и Левона. Они тоже доставлены в Антикоррупционный комитет. Масштабные обыски и бизнес-объектов, связанных с семьей: опечатан автосалон, спортивный клуб, развлекательный центр.

«Рано утром, в масках, ворвались в квартиру депутата, при том что в доме трое несовершеннолетних детей. Хочу понять причину», — сказал депутат парламента от блока «Армения» Месроп Манукян.

Формальная причина — обвинение Роберта Кочаряна в экономических преступлениях, но его соратники уверены в политическом подтексте.

«Он официально заявлен, что он принадлежит старшему сыну, исправно платят налоги», — рассказал пресс-секретарь экс-президента Роберта Кочаряна Баграт Микоян.

Так совпало, что накануне в Национальном собрании сын Роберта — Левон Кочарян — обрушился с критикой на Никола Пашиняна.

«Вы разрушили Арцах, привели к тысячам жертв. Как этот грязный предатель до сих пор может что-то говорить об этом?» — заявил сын Роберта Кочаряна, депутат парламента от блока «Армения» Левон Кочарян.

В ответ премьер Армении пригрозил привлечь семью к ответственности.

«Пока клан Кочаряна не будет искоренен до последней копейки, а вы — вместе с ними заодно. И да, это мой мандат и моя обязанность — чтобы клан Сержа Саргсяна и Кочаряна был уничтожен сначала в судебном порядке, а потом уже во всем остальном. И я от имени народа требую этого от властей Республики Армения», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян инициирует преследования против Роберта Кочаряна с 2018 года, когда пришел к власти после «бархатной революции», но нынешняя волна обвинений превзошла все, что было раньше. В разгар предвыборной кампании, когда решалась судьба кресла премьера, начались преследования оппозиционных лидеров и их сторонников.

Парламентские выборы в Армении превратились в череду скандалов. Чего только стоят обыски и аресты, преследования. Под удар попали сразу три политические силы: блок «Армения» Роберта Кочаряна, «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

В интервью «Известиям» Кочарян прямо говорил о давлении на оппозицию.

«Они подключили весь репрессивный механизм. Вчера был бенефис Антикоррупционного комитета. Каждый полчаса они дают информационную составляющую, связанную с какой-то ерундой. Весь смысл — изолировать наших активистов», — сказал бывший президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян.

Уже изолирован бывший соперник на выборах Гагик Царукян за якобы мошенничество и вымогательство. Еще один меценат, предприниматель Самвел Карапетян, уже больше года под домашним арестом. Против него возбудили уголовное дело, когда он выступил против гонений на церковь и преследования священников.

«Насколько хватит Пашиняна, тоже никто не знает, но, опять-таки, вчера уже было ясно, что что-то определенное будет. То есть могут быть еще определенные аресты», — сказал медиаэксперт, главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.

И кто станет следующим, зависит исключительно от премьер-министра.

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