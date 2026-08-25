«Под бурное молчание»: почему в Европе игнорируют репрессии Пашиняна

Утром 25 августа бывший президент Армении Роберт Кочарян был доставлен в Антикоррупционный комитет страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow; 5-tv.ru
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Европейские страны закрывают глаза на репрессивную политику Пашиняна
Европейские страны намеренно закрывают глаза на репрессивную политику премьер-министра Армении Никола Пашиняна, продолжая называть республику оплотом демократии. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил руководитель офиса бывшего президента Роберта Кочаряна Баграт Микоян.
По его словам, Пашинян с момента прихода к власти в 2018 году воспринимает Кочаряна как главного политического противника и преследует его по надуманным обвинениям.
«Это (происходит. — Прим. ред.) под бурные аплодисменты и под бурное молчание европейских чиновников, представителей Евросоюза здесь», — заявил Микоян.
Микоян убежден, что глава правительства намерен начать «новый виток преследования» оппозиции, обвиняя бывшего президента фактически в исполнении прямых должностных обязанностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 25 августа бывший президент Армении Роберт Кочарян был доставлен в Антикоррупционный комитет страны. По данным ведомства, задержаны также старший сын экс-президента Седрак Кочарян и еще четыре человека.
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