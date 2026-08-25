Сегодня в Москве состоялась важная дипломатическая встреча. Сергей Лавров провел переговоры с руководителем дипслужбы Ватикана, который посетил нашу страну впервые за пять лет. Святой Престол традиционно выступает за решение различных международных конфликтов. И даже пытается быть посредником в них, а также ведет диалог с Русской православной церковью, который не всегда простой. С чем приехал посланник Папы Римского на этот раз — выяснял корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

То, что Украина будет в центре переговоров, подтвердилось быстро. Журналисты бросились снимать разложенные на столе справочные материалы — о преступлениях киевского режима против детей. Кортеж архиепископа Галлахера как раз подъезжал к Дому приемов.

Контакт Москвы и Святого Престола никогда не прерывался. Апостольский нунций — то есть посол Ватикана — тепло поздоровался с Марией Захаровой, потом беседовал с другими членами нашей делегации. Российский дипломат, судя по жестикуляции, перешел на итальянский.

«Делегации уже в зале, Сергей Лавров и архиепископ Галлахер тоже в здании. И, судя по всему, первая часть переговоров в формате тет-а-тет уже идет», — сообщил корреспондент.

Это встреча министерского уровня. Архиепископ Галлахер — секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями, что соответствует должности главы МИД. За столом — искушенные дипломаты. Подразумевают, но не называют Украину — говорят полунамеками.

«С момента нашей последней встречи в мире произошло немало изменений. И конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы оба находимся здесь именно потому, что оба верим, что в эти трудные времена дипломатический диалог как никогда важен, что мир как никогда нуждается в дипломатии», — сказал архиепископ Пол Ричард Галлахер.

О дипломатии Ватикан говорит давно. Еще папа Франциск назначил спецпосланника по Украине, предлагал площадку для переговоров. Лев XIV продолжил молиться о мире. Но политика Святого Престола при этом далека от нейтральной. Сам архиепископ Галлахер приезжал в Киев в мае 2022 года, назвал российскую спецоперацию «агрессией против Украины». В июле этого года снова встретился с Зеленским.

«В некотором смысле было хорошо стать свидетелем опасностей и страданий украинского народа в это время», — сказал архиепископ.

Но некоторые страдания в Ватикане предпочитают не замечать. Например, ни слова не говорят о государственной кампании уничтожения канонической православной церкви на Украине. Об отъеме храмов и монастырей, нападениях на прихожан и священников, санкционированных режимом.

Очередное зверство произошло в минувшее воскресенье. Группа боевиков ворвалась в Святогорскую Свято-Успенскую Лавру на подконтрольной Киеву части ДНР, убила одного из монахов и ранила нескольких других. Ватикан снова воздержался от комментариев. Так что вопросов к Святому Престолу накопилось немало.

В прошлый раз архиепископ Пол Ричард Галлахер был в России в ноябре 2021 года. С тех пор представители Ватикана столь высокого уровня в нашу страну не приезжали. Что объясняет и количество журналистов, и, в целом, повышенное внимание к визиту.

Расширенные переговоры продолжались больше часа. После чего Сергей Лавров уже публично напомнил представителю Ватикана о преступлениях Киева.

«Очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети», — заявил Лавров.

Пресс-конференция, как выяснилось, вопросов не предусматривала. В своем заявлении Галлахер только вновь и вновь повторял призывы к миру и предложение посреднических усилий. О каких-то сигналах, которые мог эмиссар Ватикана передать от Зеленского, не упоминал. Но это только первая часть дипломатической миссии архиепископа в Москве. Завтра он должен встретиться с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

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