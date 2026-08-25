«Прививают чуждые ценности»: как западные игрушки разрушают психику детей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 77 0

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова указала на то, что персонажи со своеобразной внешностью способны сильно напугать малышей.

Фото, видео: © Getty Images/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images/Contributor; 5-tv.ru

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Лантратова указала на то, что западные игрушки способны разрушить психику детей

Игрушки иностранного производства способны разрушить детскую психику. Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Они (игрушки. — Прим.ред.) зачастую прививают чуждые ценности, разрушающие нас», — сказала омбудсмен.

По мнению Яны Лантратовой, раньше на Западе производили правильные игрушки, которые учили детей чему-то светлому. Однако сегодня все не так. В последние годы в детских магазинах все чаще можно увидеть по-настоящему пугающих «героев». Среди них — персонажи с клыками, синяками, кровоподтеками.

Подобные вещи, по словам Лантратовой, способны надломить психику несовершеннолетних. Как пояснила омбудсмен, игрушка со своеобразной внешностью может сильно напугать ребенка, что он начнет ее прятать в шкафу, боясь, что та на него нападет и убьет.

Ранее нейропсихолог Анастасия Кузьмина рассказала, какие «звоночки» нельзя оставлять без внимания, чтобы не пропустить депрессию, тревожное расстройство или неврологическую патологию у детей.

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