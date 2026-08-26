Убытки в 20 миллиардов: Турция пожаловалась на ущерб от атак ВСУ

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Анкара сообщила о повреждении 35 судов после атак в Черном море

Фото, видео: Reuters/VIDEO OBTAINED BY REUTERS; 5-tv.ru

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По меньшей мере 20 миллиардов долларов — всего за три месяца. О колоссальных убытках, которые несет Анкара из-за действий ВСУ в Черном море, сегодня сообщил в интервью телеканалу Bloomberg председатель совета директоров крупнейшей судоходной компании Турции.

Мустафа Джан назвал действия Киева крайним безрассудством. С начала лета — десятки атак беспилотниками, в том числе в турецких территориальных водах. Повреждены 35 судов. И останавливаться Киев не собирается.

«Я думаю, мы увидим еще более высокие цены на пшеницу. То же самое касается нефти. Сейчас Турция не очень сильно затронута этим кризисом — благодаря поставкам по нашему газопроводу. Но кто знает, не атакует ли и его Украина в попытке представить это как нападение со стороны России? Потому что украинцы ведут себя крайне безответственно. Они атаковали беспилотниками гражданское судно, хотя прекрасно видели на нем турецкий флаг», — сказал председатель совета директоров судоходной компании Transbosphor Deniz Мустафа Джан.

Как ранее сообщил турецкий новостной портал Haber Deniz, экипаж одного из атакованных сухогрузов сейчас готовит судебный иск против Киева, обвиняя его в совершении военного преступления. Операторы дронов — из числа украинских неонацистов — во время атаки целенаправленно били кассетными боеприпасами по жилым помещениям команды судна.

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