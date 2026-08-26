«На связи с артистом»: организатор опроверг отмену шоу Канье Уэста в Петербурге

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 3 208 0

Поклонников призвали не поддаваться панике и дождаться официального заявления.

Состоится ли концерт рэпера Канье Уэста в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com/Ian West/Keystone Press Agency

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Say Agency: концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге официально не отменен

Организатор предстоящих выступлений американского рэпера Канье Уэста (псевдоним Ye. — Прим. ред.) в Санкт-Петербурге, компания Say Agency, опровергла информацию об отмене концертов. В своем заявлении представители агентства попросили зрителей не поддаваться панике и пообещали держать их в курсе всех изменений.

«Концерты не отменены. Наша команда на связи с артистом и в данный момент делает все, чтобы провести для вас два незабываемых шоу Ye, которые каждый из нас запомнит на всю жизнь. Мы обязательно будем держать вас в курсе всех изменений и ответим на все важные вопросы. Запаситесь терпением и дождитесь официального заявления», — говорится в Telegram-канале Say Agency.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения об отмене шоу, запланированных на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Информация о концертах исчезла с сайта стадиона, а билетные операторы начали принимать заявки на возврат средств. Это вызвало волну обсуждений среди поклонников и перекупщиков, которые уже приобрели и реализовали значительную часть билетов.

Канье Уэст — один из самых влиятельных исполнителей современности, обладатель 24 премий «Грэмми». Его концерты в России должны были стать первыми за долгое время и вызвали огромный ажиотаж: билеты раскупили за несколько часов, а цены на отели в Петербурге выросли в разы. Однако вокруг визита рэпера возникло много споров из-за скандальной репутации артиста: за его плечами антисемитские высказывания, демонстрация нацистской символики и признания в любви к Адольфу Гитлеру.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об отмене шоу Ye, намекнув на свой вклад в это решение. В соответствующей публикации она написала: «Служу России». До недавнего времени «Газпром‑Арена» активно помогала в продвижении концерта, но потом пресс‑служба заявила, что договор не заключался, и мероприятие не состоится.

Пока выгоду получил лишь один участник — Канье Уэст. Ему уже перечислили предоплату в 1,5 миллиарда рублей из выручки агентства Say Agency, и эти деньги останутся у артиста вне зависимости от того, состоится ли шоу. Общая сумма от продажи билетов, по разным оценкам, варьируется от 4,5 до девяти миллиардов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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