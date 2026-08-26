Медвежья экспансия: популяция хищников в России выросла в четыре раза

Бурых медведей в России стало в четыре раза больше

За последние сутки в разных регионах России зафиксирован почти десяток случаев нападения медведей на людей и животных. В Красноярском крае, Магадане и на Сахалине дикие звери выходят в города и поселки. Осенью это будет случаться еще чаще, ведь это сезон большой охоты у медведей. Как не стать их жертвой, выяснил корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас.

В Красноярском крае преградить путь медведю в село отчаянно пытаются две собаки. Защищая хозяйку, псы подняли тревожный лай. Но хищник не испугался и не отступил. Наоборот, он развернулся, бросился вдогонку и быстро настиг одного из них.

Мотыгино со всех сторон окружено лесом, и встречи с хозяином тайги здесь случаются каждое лето. Но в этом году медведи в прямом смысле озверели — решили обосноваться на территории человека.

«Опять пришел, каждый день ходит. А мамаша там внизу», — рассказали очевидцы.

Две недели назад жители впервые заметили на улицах упитанного медведя, который, похоже, возомнил себя птицей и повис прямо на ветвях черемухи. Теперь он приходит кормиться практически ежедневно и приводит с собой сородичей.

«Очень переживаем за наших детей, они последние недели сидят дома. С наступлением темноты никто не выходит на улицу. Пешком практически никто не ходит, все передвигаются на автомобилях», — говорит жительница Мотыгино Яна Комарова.

Родители с ужасом ждут начала учебного года.

Школа в Мотыгино находится на границе с тайгой, и детям придется ходить на уроки через лес. Сейчас людей пугает сама мысль о том, что по пути их может подкараулить голодный хищник.

Местные жители требуют от властей ввести режим чрезвычайной ситуации. Администрация округа пока предлагает лишь увеличить количество лицензий на добычу зверя.

В Магадане хищник устроил забег по городским улицам, причем наперегонки с пешеходами. К счастью, мужчина выиграл этот спринт на выживание. Хищника сейчас ищут.

«За месяц порядка 20 обращений поступили в адрес министерства от единой службы спасения. Уполномоченные органы выезжают по этому обращению, осматривают территорию», — говорит начальник отдела воспроизводства объектов животного мира Управления Госохотнадзора Анна Борисова.

Фактически обязанность на регуляцию численности правительство возложило на промысловиков, для которых ежегодно выделяют квоты. В прошлом году в Красноярском крае из пяти тысяч разрешений охотники взяли только половину.

Сегодня добывать медведя невыгодно. Интерес, в том числе, пропал после снижения срока добычи в четыре раза — до 30 дней. Такое ограничение министерство природы России утвердило год назад.

«Для медведя мы сразу говорили, что ограничение сроков действия разрешений будет иметь риски для регулирования численности», — сказал начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Николай Мальцев.

В Мотыгинском округе после постоянных набегов хищников власти все же организовали круглосуточное дежурство охотников и полиции. За последние сутки на территории округа уже ликвидировали пять медведей. Отстрел обещают продолжать до стабилизации обстановки. Но пока люди каждый день смотрят в сторону тайги с тревогой: когда медведь выйдет снова и кто окажется у него на пути.

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