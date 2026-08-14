Германия ограничила временную защиту для украинцев призывного возраста

Берлин ограничил временную защиту для украинцев призывного возраста. Теперь получить ее могут только те, кто выполнил обязательства по воинской службе и покинул Украину легально. Таким образом, Германия синхронизировала свое законодательство с новыми требованиями Евросоюза.

Решение затронет мужчин, которые прибыли в страну после 31 июля этого года. По последним данным, временную защиту в странах ЕС оформили почти четыре с половиной миллиона украинцев, и цифры растут. Только за июнь число выросло почти на 25 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более половины зрителей польского телеканала Polsat News поддержали депортацию украинцев, которые не работают или получают неофициальную зарплату. Опрос проводился по инициативе партии «Право и справедливость», которая подготовила законопроект о высылке украинцев призывного возраста без официального трудоустройства в Польше.

Член партии Тобиаш Бохенский заявил, что такие мужчины должны вернуться на Украину, чтобы участвовать в защите своей страны. PiS также предложила создать специальные центры для ускорения процедуры депортации иностранцев. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для выдворения иностранных граждан из РФ.

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