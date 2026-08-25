«Служу России»: Мизулина об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 304 0

Шоу были запланированы на 10 и 11 октября, однако у скандального артиста оказалось много противников.

Мизулина заявила об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге

Фото: © Getty Images/Bellocqimages/Bauer-Griffin/Contributor

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Екатерина Мизулина заявила об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина иронично прокомментировала отмену концертов американского рэпера Канье Уэста, выступающего под псевдонимом Ye, в Санкт-Петербурге. Два шоу были запланированы на 10 и 11 октября, предполагалось, что они пройдут на «Газпром Арене». 

«Служу России», — сказано в ее публикации в мессенджере МАКС.

Предстоящие выступления рэпера в России вызвали резонанс. Одной из первых ранее высказалась по этому поводу именно Екатерина Мизулина. Она подвергла критике предстоящие шоу артиста, а также напомнила о его неоднозначной репутации.

«Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде», — написала Мизулина 17 августа.

Мизулина подчеркнула, что рэпер, в том числе, публиковал антисемитские посты, использовал нацистскую символику, в том числе на рекламных щитах во время предвыборной кампании в США, признавался в любви к Адольфу Гитлеру. Позже он оправдывался биполярным расстройством.

Канье Уэст, несмотря на скандалы, является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких знаковых альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, электроники и госпела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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