Австралию признали наиболее устойчивой к глобальным катастрофам страной

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

При этом ученые подчеркнули, что полностью безопасного места на Земле в случае масштабного бедствия не существует.

Где на Земле безопаснее во время катастроф

Фото: www.globallookpress.com/Foto: Frank Sorge via www.imago-

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Австралия оказалась страной, наиболее устойчивой к различным сценариям глобальных катастроф. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством эколога Флориана Ульриха Йена из Хагенского университета в Германии. Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые проанализировали сотни исследований и отчетов о последствиях различных угроз — от падения астероидов и извержений вулканов до пандемий, масштабных кибератак и сбоев инфраструктуры.

Австралия оказалась единственной страной, которую в научных работах относили к устойчивым сразу по трем основным категориям глобальных катастрофических рисков. Среди ее преимуществ исследователи выделили географическую изоляцию, значительные объемы производства продовольствия, запасы ископаемого топлива и развитую промышленность.

Дополнительную устойчивость, согласно анализу, обеспечивают высокий уровень благосостояния и стабильность государственных институтов. Островное положение также позволяет стране сравнительно легче ограничивать внешние контакты при возникновении угрозы.

Однако полной защищенности нет и у Австралии. Она зависит от международной торговли при поставках топлива, лекарств и удобрений, а отдельные виды катастроф могут затронуть и ее территорию.

Среди других государств с высоким уровнем устойчивости ученые назвали Новую Зеландию, Японию, Швейцарию и Аргентину. Авторы работы подчеркнули, что ни одна точка планеты не способна служить абсолютным убежищем от всех возможных глобальных угроз.

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