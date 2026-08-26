Австралию признали наиболее устойчивой к глобальным катастрофам страной

Австралия оказалась страной, наиболее устойчивой к различным сценариям глобальных катастроф. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством эколога Флориана Ульриха Йена из Хагенского университета в Германии. Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые проанализировали сотни исследований и отчетов о последствиях различных угроз — от падения астероидов и извержений вулканов до пандемий, масштабных кибератак и сбоев инфраструктуры.

Австралия оказалась единственной страной, которую в научных работах относили к устойчивым сразу по трем основным категориям глобальных катастрофических рисков. Среди ее преимуществ исследователи выделили географическую изоляцию, значительные объемы производства продовольствия, запасы ископаемого топлива и развитую промышленность.

Дополнительную устойчивость, согласно анализу, обеспечивают высокий уровень благосостояния и стабильность государственных институтов. Островное положение также позволяет стране сравнительно легче ограничивать внешние контакты при возникновении угрозы.

Однако полной защищенности нет и у Австралии. Она зависит от международной торговли при поставках топлива, лекарств и удобрений, а отдельные виды катастроф могут затронуть и ее территорию.

Среди других государств с высоким уровнем устойчивости ученые назвали Новую Зеландию, Японию, Швейцарию и Аргентину. Авторы работы подчеркнули, что ни одна точка планеты не способна служить абсолютным убежищем от всех возможных глобальных угроз.

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