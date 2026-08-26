Суд оставил в силе решение о конфискации имущества у экс-замглавы Минобороны РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 89 0

Ранее у бывшего замминистра военного ведомства Тимура Иванова были изъяты материальные ценности на 1,2 миллиарда рублей.

Дело бывшего замглавы Минобороны РФ: новости

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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По решению второго кассационного суда общей юрисдикции приговор об обращении в госдоход имущества экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова признан законным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Речь идет о материальных ценностях стоимостью более 1,2 миллиардов рублей, конфискация которых в оборот государства была утверждена ранее по иску Генпрокуратуры РФ в рамках коррупционного дела.

«Оставлены без изменения решение Пресненского районного суда города Москвы<…> и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 11.02 2026 года», — сказал представитель инстанции.

Также собеседник агентства уточнил, что кассация не стала рассматривать жалобу Евгения Середы, который якобы приобрел у бывшей жены Иванова Светланы Захаровой автомобиль Chevrolet Suburban.

Ранее районный суд установил, что бывший заместитель главы оборонного ведомства на неустановленные доходы купил себе долевое участие в четырех коммерческих структурах. Это обошлось ему более чем в 70 миллионов рублей. Также обвиняемый приобрел 44 элитных объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, премиальные автомобили, а также прочие предметы роскоши, включая объекты культурной ценности.

Сам Иванов в рамках судебного заседания заявил, что готов отправиться в зону СВО штурмовиком.

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