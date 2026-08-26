Монстр: древний гигантский крокодил дробил кости добычи весом больше тонны

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 300 0

Следы укусов на окаменелостях помогли восстановить рацион одного из крупнейших хищников Южной Америки эпохи миоцена.

Ученые раскрыли рацион гигантского крокодила миоцена

Фото: www.globallookpress.com/S. Sailer/A. Sailer

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Окаменелости из Колумбии показали рацион древнего гигантского крокодила

Гигантский Purussaurus neivensis длиной до семи метров и массой около 1,8 тонны охотился на крупных копытных млекопитающих, отдельные представители которых могли весить значительно больше тонны. К такому выводу исследователи пришли после изучения окаменелостей из пустыни Татакоа на территории современной Колумбии. Работа опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology. Об этом сообщает ScienceAlert.

Специалисты проанализировали четыре фрагмента возрастом от 10,5 до 16 миллионов лет: часть черепа, бедренную кость и две нижние челюсти трех разных видов копытных. На костях сохранились повреждения, форму и размеры которых исследователи сопоставили с зубами P. neivensis.

По словам палеонтолога Хельсинкского университета Оскара Уилсона, частота следов, предположительно оставленных Purussaurus, указывает на его значительную роль среди хищников тропических экосистем того времени. Авторы считают, что крокодилообразные особенно активно охотились на крупную добычу.

Исследователи предполагают, что P. neivensis мог хватать животных за голову у водоемов и дробить кости мощными челюстями. После этого хищник, вероятно, расчленял добычу вращательными движениями тела.

Purussaurus neivensis относят к предшественникам современных кайманов. Авторы исследования называют его одним из главных хищников Южной Америки в миоцене.

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