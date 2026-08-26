Жителей Котовска призвали оставаться дома из-за дыма от пожара на складе WB

Огонь на объекте вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Жителей Котовска Тамбовской области призвали оставаться дома из-за сильного дыма, накрывшего город от пожара на складах Wildberries. Об этом сообщил мэр Котовска Алексей Плахотников на своем канале в мессенджере МАКС.
«Уважаемые котовчане! <…> Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня», — отметил глава Котовска.
Он также призвал горожан держать окна и балконы закрытыми. Кроме того, попросил позаботиться не только о своем здоровье, но и о самочувствии окружающих, особенно если они страдают от астмы и других заболеваний.
Такие меры предосторожности необходимы из-за сильного пожара на складском комплексе Wildberries, дым и смог от которого быстро распространяются в городе.
Огонь вспыхнул ночью в результате атаки украинских беспилотников. По данным губернатора области Евгения Первышова, пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один сотрудник компании. Он получил сотрясение мозга из-за взрывной волны.
После того, как сработал сигнал тревоги, персонал был эвакуирован.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате падения дрона на частный дом в Липецкой области. Еще два человека получили ранения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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