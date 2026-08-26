Жителей Котовска призвали оставаться дома из-за дыма от пожара на складе WB

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 80 0

Огонь на объекте вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников.

Дым и смог над Котовском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Жителей Котовска Тамбовской области призвали оставаться дома из-за сильного дыма, накрывшего город от пожара на складах Wildberries. Об этом сообщил мэр Котовска Алексей Плахотников на своем канале в мессенджере МАКС.

«Уважаемые котовчане! <…> Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня», — отметил глава Котовска.

Он также призвал горожан держать окна и балконы закрытыми. Кроме того, попросил позаботиться не только о своем здоровье, но и о самочувствии окружающих, особенно если они страдают от астмы и других заболеваний.

Такие меры предосторожности необходимы из-за сильного пожара на складском комплексе Wildberries, дым и смог от которого быстро распространяются в городе.

Огонь вспыхнул ночью в результате атаки украинских беспилотников. По данным губернатора области Евгения Первышова, пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один сотрудник компании. Он получил сотрясение мозга из-за взрывной волны.

После того, как сработал сигнал тревоги, персонал был эвакуирован.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате падения дрона на частный дом в Липецкой области. Еще два человека получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
26 авг
В Краснодаре умерла еще одна пострадавшая в результате атаки ВСУ девочка
26 авг
Два человека пострадали при падении сбитого БПЛА под Воронежем
26 авг
Около 40 беспилотников ВСУ было сбито за ночь над Ростовской областью
26 авг
Логистический центр Wildberries под Тамбовом загорелся в результате атаки ВСУ
25 авг
В результате атаки дронов поврежден Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
25 авг
Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
25 авг
Путин подписал указ о мерах защиты объектов критической инфраструктуры
25 авг
Ozon компенсирует продавцам поврежденные товары после атак БПЛА
24 авг
«Откровенная жестокость»: возбуждено уголовное дело после ночной атаки ВСУ на Краснодарский край
24 авг
В Дагестане при падении обломков БПЛА пострадали двое сотрудников склада
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США
23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео