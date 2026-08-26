Серп у горла и замок на ноге: ученые раскрыли тайну «вампирской» могилы в Польше

Археологи нашли в польской могиле XVII века серп у шеи и замок на пальце ноги

Археологи исследовали необычную могилу XVII века, найденную в польском Пене. В ней находились останки женщины, умершей примерно в возрасте 17–19 лет. Ее похоронили с серпом над шеей и железным замком на большом пальце левой ноги. Об этом сообщает Popular Science.

Само захоронение, получившее обозначение «Могила 75», обнаружили еще в 2022 году. Радиоуглеродный анализ показал, что женщина, вероятнее всего, умерла между 1620 и 1674 годами.

Ученые выяснили, что вскоре после похорон могилу, вероятно, вскрывали, причем тело к тому моменту еще не успело полностью разложиться. После этого положение одной руки изменили, над шеей поместили железный серп лезвием к горлу, а на палец ноги закрепили замок. Подобные предметы использовались в народных обрядах для защиты от предполагаемых сверхъестественных сил.

При этом женщина, судя по находкам, могла происходить из обеспеченной семьи. Рядом с ее черепом сохранились тонкие нити из позолоченной и серебряной проволоки — остатки дорогого шелкового головного убора. Анализ костей одновременно указал на периоды недоедания.

Исследование ДНК выявило редкую материнскую генетическую линию, связанную со Скандинавией и почти не встречающуюся среди современных славянских народов. Однако состав зубов показал, что детство женщина провела в районе Пеня.

Само кладбище отсутствует на исторических картах и располагалось за пределами поселения рядом с перекрестком. Археологи предполагают, что здесь могли хоронить людей, которых местное сообщество по разным причинам отвергало или опасалось.

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