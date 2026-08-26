В Краснодаре умерла еще одна пострадавшая в результате атаки ВСУ девочка
Число погибших детей выросло до четырех, шестеро подростков остаются в больницах.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Краснодаре скончалась 14-летняя девочка, получившая ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников 24 августа. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Таким образом, число погибших подростков в результате трагедии увеличилось до четырех. По словам детского омбудсмена, еще шестеро детей продолжают лечение в медицинских учреждениях, их состояние оценивается врачами.
В ту ночь ВСУ нанесли массированный удар по гражданским объектам в Краснодарском крае, в том числе по частному детскому центру. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В результате ударов пострадали жилые дома, частный детский центр с круглосуточным пребыванием детей и логистический центр Ozon. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подчеркнула, что киевский режим демонстрирует жестокость, нанося удары по самым беззащитным — детям. Она отметила, что это не случайность, а умышленная агрессия.
Россия регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.
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