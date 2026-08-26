Россия и Украина готовятся к обмену военнопленными «10 на 10»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 102 0

Москва и Киев продолжают работу по поиску пропавших без вести и обмениваются списками.

Обмены военнопленными между Россией и Украиной: новости

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Россия и Украина готовятся к обмену военнопленными по формуле «10 на 10» в ближайшее время. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Москва и Киев продолжают работу по поиску пропавших без вести и обмениваются списками.

Двумя днями ранее Россия и Украина уже провели обмен военнопленными по формуле «10 на 10» в Белоруссии. Организации обмена способствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Союзное государство регулярно помогает проводить возвращение военнопленных, предоставляя свою территорию. Российский военным в республике оказывают медицинские услуги, а также помогают психологи.

До этого 19 августа прошел обмен по формуле «103 на 103», как сообщал 5-tv.ru, бойцы уже благополучно вернулись в РФ. Как сообщила тогда же Яна Лантратова, российские военные сообщили об ужаснейших условиях в украинском плену — их избивали, пытали, не лечили и не кормили.

Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу.  Совместно с Минобороны России и профильными службами регулярно передаются украинской стороне списки граждан, которых ожидают дома. 

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