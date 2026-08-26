Обломки двух БПЛА нашли на пляжах в Болгарии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 92 0

На одном из дронов не было взрывпакетов, второй изучают саперы и техники.

Падения дронов в Болгарии: новости

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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На пляжах Кабакум и Паша-Дере недалеко от Варны в Болгарии были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов. О находке сообщило издание Novinite.

«Беспилотник (в Кабакуме — Прим. ред.) был обнаружен на пляже и впоследствии был задержан для транспортировки на военно-морскую базу в Варне», — гласит публикация.

Пограничные полицейские отряды и военно-морские подразделения немедленно установили оцепление в районе. Беспилотник отправили на военно-морскую базу в Варне.

Министерство обороны заявило, что БПЛА не содержал взрывчатки. Длина корпуса около двух метров, ширина — около 1,5 метра.

МИД в своем штабе в Варне также добавило, что части другого БПЛА были обнаружены на пляже Паша-Дере. Часть, найденная в Кабакуме, транспортируется, тем временем обломки второго беспилотника проверяют на предмет наличия взрывпакетов.

В настоящее время нет официальной информации о происхождении, модели или обстоятельствах, при которых дроны упали в Болгарии.

Падения случайных БПЛА в Восточной Европе и Балтии — давний и любимый НАТО инфоповод, который используется, чтобы запугивать мир «налетами российских беспилотников». Хотя зачастую происхождение этих «залетных» дронов на самом деле связано с Украиной.

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