В Ингушетии при погоне полицейские ранили 11-летнего мальчика

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Ребенок получил сквозное ранение голени.

Ребенка ранили при погоне полиции в Ингушетии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Ингушетии 11-летний мальчик пострадал в ходе полицейской погони за нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел на федеральной трассе, где сотрудники ДПС заметили два заниженных автомобиля, двигавшихся с превышением скорости. Водители проигнорировали требование остановиться и попытались скрыться. После предупредительных выстрелов в воздух полицейские применили табельное оружие. В результате обстрела у одного из авто прострелили заднее колесо, что позволило его остановить.

Вторую машину обнаружили позже — на заднем сиденье находился 11-летний ребенок со сквозным ранением голени. Мальчика госпитализировали. Оба водителя задержаны и арестованы на десять суток. Применение оружия признано законным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ингушетия стала лидером среди российских регионов по числу водителей без полиса ОСАГО. В республике без обязательной страховки ездят более половины автомобилистов. Второе место в антирейтинге заняла Северная Осетия, где 34% водителей не имеют ОСАГО. Далее следуют Карачаево-Черкесия (29%), Тыва (28%) и Дагестан, где каждый четвертый водитель игнорирует страхование.

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