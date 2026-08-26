На Урале мужчина пытался свалить вину за смертельное ДТП на погибшего сына-подростка

В Челябинской области суд поставил точку в громкой истории о смертельном ДТП. Местному жителю, который пытался обвинить в аварии собственного погибшего сына, вынесли приговор. Обвиняемый до последнего настаивал, что за рулем был подросток, и именно он нарушил правила. Что заставило отца пойти на такой шаг — выяснила корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина

Он потерял ребенка в ДТП, которое сам же и устроил. Но вместо того, чтобы раскаяться, теперь думает лишь о том, как избежать наказания. Александр Пивоваров не имел права управлять автомобилем, но все равно выехал на трассу. А после аварии заявил полицейским, что за рулем был 17-летний подросток. Эту циничную версию он отстаивал до самого приговора.

— Сын сидел впереди за рулем. Я сидел сзади, на заднем сидении. Когда произошла авария, я ударился. Там сзади есть кровь, все эти следы. Так получилось. «Лада Веста» снесла нас. Просто на большой скорости снесла нас вообще, мы улетели на обочину.

Авария произошла в январе этого года. В тот роковой вечер Пивоваров вместе с сыном ехали в гости к родственникам. На трассе он попытался развернуться, нарушил правила и спровоцировал ДТП. А сразу после столкновения в слезах позвонил сестре.

«Он не мог говорить, невнятная речь была у него. И он одну и ту же фразу талдычил, что сыночки больше нет, Вовочки нет. Сквозь слезы вот так вот», — рассказала сестра Александра Пивоварова Анастасия Понькина.

В суде Пивоваров продолжал настаивать, что виновник — сын, а сам он якобы был на заднем сидении. Но следователи не поверили. Изучили все следы в машине, характер травм, опросили свидетелей и провели следственный эксперимент.

«Было установлено, что потерпевший находился на пассажирском месте, но в результате столкновения его верхняя часть туловища оказалась на водительском месте, то есть по инерции его отбросило. Допрашивались свидетели, в том числе и из родственников потерпевшего, которые указали на то, что несовершеннолетний потерпевший никогда не управлял ранее автомобилем и только проходил обучение для управления транспортным средством», — сказал старший следователь следственного отдела по городу Коркино СУ СК России по Челябинской области Леонид Нисков.

Как выяснилось, Александр Пивоваров уже попадался полиции за вождение без прав. В прошлом году в отношении него возбуждали уголовное дело. Но уроков он не усвоил и продолжал садиться за руль. Так произошло и в этот раз.

«Государственным обвинением доказана вина местного жителя в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека. В январе текущего года мужчина, не имеющий права на управление транспортным средством, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной, двигающейся в попутном направлении», — сказал заместитель прокурора Еткульского района Челябинской области Леонид Дегтярев.

Сыну Александра Пивоварова вот-вот должно было исполниться 18 лет. Эта машина должна была стать его подарком на день рождения.

«Мы вместе с ним копили на машину, чтобы подарить сыну. То есть из нашего общего бюджета была куплена эта машина. И ребенок всегда, когда приезжал, он всегда просил, говорит, покататься, я хочу учиться на права. И он давал ему прокатиться», — сказала жена Александра Пивоварова Анастасия Торопцева.

Но даже если бы машиной действительно управлял подросток, его отцу все равно пришлось бы отвечать за то, что пустил несовершеннолетнего за руль. Но наказание в таком случае было бы мягче. Пивоваров же сел за руль сам, устроил ДТП, в котором погиб человек, и соврал полиции, за это получил строгий приговор — десять лет лишения свободы.

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