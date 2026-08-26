ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР, 8 человек погибли на месте

ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР — погибли девять человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу „Лисичанск — Стаханов“, который двигался по автодороге Золотое — Первомайск. В автобусе находились 15 пассажиров. В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось», — написал Пасечник.

Как уточнил глава ЛНР, мама погибшей получила ранения. Кроме того, пострадали еще пять человек, включая водителя — им оказана необходимая медпомощь.

«Это очередной акт терроризма кровавого киевского режима. Циничный, бесчеловечный и не имеющий оправдания. Это военное преступление, за которое виновные обязательно понесут заслуженное наказание», — заключил Пасечник.

На месте работают представители Следственного комитета России, фиксируются последствия атаки.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали при падении сбитого БПЛА под Воронежем.

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