Уже 72 человека погибли в Непале из-за наводнения

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 72 0

Число жертв катаклизма стремительно растет.

Сколько человек погибли в Непале из-за наводнения — новости

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

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До 72 человек увеличилось число погибших в результате наводнения в Непале. Об этом сообщает портал CCTV.

Мощное наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. По предварительным данным, стихия могла унести около тысячи человек. Управление страны по туризму сообщило, что более 380 путешественников считаются пропавшими без вести, в том числе 291 иностранный гражданин. При этом эти сведения пока не получили официального подтверждения, поскольку поисково-спасательные работы еще продолжаются.

К настоящему моменту спасатели обнаружили и эвакуировали 20 человек. В операции участвуют 15 вертолетов, семь из них предоставила армия Непала. Полиция считает причиной бедствия резкий подъем уровня реки Бхоте-Коши, которая берет начало в Тибете. Из-за риска нового паводка власти рекомендовали населению районов вдоль русла уйти на возвышенности. Оказавшихся отрезанными от внешнего мира жителей попросили разводить костры, чтобы поисковые группы могли заметить дым с воздуха.

Стихия привела к масштабным разрушениям, в том числе к повреждению объектов гидроэлектростанций. На фоне чрезвычайной ситуации премьер-министр Непала Балендра Шах созвал экстренное заседание Национального совета по управлению стихийными бедствиями. Власти намерены оценить последствия паводка и скоординировать дальнейшие действия спасательных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наводнения в Непале погиб 31 человек. Число жертв катаклизма стремительно растет.

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