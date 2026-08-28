Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 31 августа по 6 сентября.

Неделя начинается под фазой завершения лунного цикла и помогает избавляться от всего лишнего: вредные привычки, токсичные связи, ненужные вещи. Хотели скорректировать вес и сесть на диету — сейчас это получится легче. В эти дни подводится итог того, что было запущено ранее, и становится очевиден результат.

Солнце в Деве идет рука об руку с Меркурием, что вдвойне усиливает желание быть полезными, а также самим проявлять заботу через конкретные дела. Мы становимся особенно отзывчивы на проявленное к нам внимание. Однако при оценке окружающих все же предпочтем проверить и протестировать коллегу или избранника.

В сочетании с Марсом создается активизирующий поток энергий, повышающий уверенность, инициативность и готовность проявлять себя конструктивно. Включается предпринимательская жилка, появляется импульс к продвижению дел, проектов, жизненных задач. На этом уровне многие из них решаются быстрее, чем планировали.

Мы чувствуем особый жизненный тонус, стимулирующий умственную и физическую активность, и с удовольствием демонстрируем интеллектуальные качества и знания.

Меркурий силен в Деве и транслирует логичный, острый и трезвый ум, эмоциональную и нервную стабильность, пунктуальность и добросовестность при выполнении рабочих обязанностей. Голова работает четко, связи между фактами видны более ясно.

Прекрасное время для реализации через слово, тексты, ораторское мастерство и интеллектуальные сферы. Командировки и деловые визиты проходят удачно. Знания и наработанный опыт сейчас востребованы. Используйте классные возможности периода для быстрого освоения и эффективного использования практически применимых знаний. А также составьте список конкретных и простых дел: разобрать документы, записаться к врачу, навести порядок в шкафу или на рабочем столе.

Обратите внимание на питание и распорядок дня. Акцент — здоровье и польза. И не забывайте про отдых. Влияние Девы может затянуть в бытовуху или чрезмерно дотошное выполнение рабочих обязанностей, что чревато быстрым выгоранием. Можно достичь гораздо большего, когда действуешь последовательно, спокойно, шаг за шагом.

Благодаря поддержке утонченной Венеры в Весах, женщины получат отличный результат и «летящее» настроение от любых косметологических и уходовых процедур. Чувства становятся легкими, смягчаются конфликты и напряжения в отношениях. Получится найти правильных партнеров для своих дел, от которых идет поддержка в начинаниях.

В это время сильны принципы дипломатии и взаимного уважения. Для тех, кто погружен в судебные распри или не может найти точки соприкосновения с любимым человеком, можно заручиться помощью Венеры.

Марс в Раке также заинтересован в партнерах, которые смогут обеспечить эмоциональную поддержку, понимание и защиту. В это время просто необходима активность в домашних или семейных делах. Мотивация рождается из потребности оберегать то, что близко и дорого сердцу. Рутина убивает и негативно сказывается на настроении и общем психологическом состоянии.

Сосредоточьтесь на создании комфорта дома и уделите время как себе, так и своим близким. Несмотря на то, что влияние Сатурна будет склонять к критическому отношению к собственным начинаниям, самодисциплина и упорство принесут плоды. Старайтесь не принимать решения на эмоциях. Для восстановления внутреннего баланса практикуйте медитацию.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам динамика недели позволяет решить многие практические задачи — как в бытовой, так и в рабочей области. Хорошее время для наведения порядка, планирования будущих проектов, особенно в сфере строительства, покупки и переоборудования жилья или участка, создания семейного предприятия.

Цените тех, кто вас поддерживает и оказывает заботу. Обратите внимание на здоровье, если были переутомления — эти дни благоприятны для восстановления спокойствия.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы на вершине воодушевления и позитива. Ваши идеи и энергия привлекают внимание, а обаяние открывает любые двери. Возможны приятные сюрпризы и встречи. Используйте их в свою пользу. Укрепляйте деловые связи, не бойтесь открытого общения, обращайтесь за советом, если нужна помощь.

Это подходящий момент для изучения чего-то нового, презентации своих проектов и самопрезентации. И не забудьте уделить время для занятия любимым хобби.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов главную ценность представляет семейный уют. Подъемная волна нежности к близким призывает провести с ними больше времени. Спокойствие и стабильность должны стать вашими союзниками. Не забывайте о полноценном отдыхе.

Появляется отличная возможность для планирования семейного бюджета, совместного отдыха и покупок. А кто-то получит финансовую помощь от родителей или ближайших родственников.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков неделя насыщена информацией и новыми контактами. Ваше красноречие поможет в любой деятельности, особенно связанной с коммуникацией или информационным обменом. Неделя благоприятна для деловых встреч, организационных вопросов, обучения и получения новых знаний. Избегайте поспешных решений и многозадачности.

Лев — гороскоп на неделю

Львов звезды призывают вдохновиться искусством или природой, посвятить время отдыху и восстановлению. Для поднятия настроения и обновления сил послушайте музыку или мантры, погрузитесь в медитации или практики йоги. Создайте больше уюта вокруг себя, так как сейчас ваша душа сосредоточена на гармонии и красоте. Такие простые действия смогут сделать мир вокруг вас лучше.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев просыпается интерес ко всему новому. Наступило время для новых идей и нового опыта, экспериментов, нестандартных решений. Вы находитесь в поиске. Поговорите с коллегами и друзьями о своих проектах, возможно, именно от них вы получите новую оценку и решитесь что-то изменить. Не бойтесь выделяться из толпы, даже преобразовав свою внешность весьма в эпатажном стиле. Ведь главное — креативный подход.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов положение планет указывает на благоприятный фон для духовных практик и самопознания, для обращения к экстрасенсам и любого рода эзотерической деятельности. Ваша интуиция и работа подсознания особенно сильны. Возможны неожиданные решения давних проблем и обретение внутренней гармонии.

Попробуйте выразить свои эмоции через творчество. Можно рассчитывать на помощь и доверительные отношения с начальством.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов в центре внимания новые перспективы и укрепление связей с единомышленниками. Появляются шансы для обучения, развития, реализации инновационных проектов. Хороший период для командной работы и социальной активности. Откройтесь друзьям, чтобы получить поддержку. Займитесь планированием совместного путешествия, дистанционным обучением, повышением квалификации. Звезды говорят: исследуйте и вдохновляйтесь.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов — замечательное время для внедрения рабочих идей, планов, повышения по службе. Активная деятельность и продвижение к цели — все складывается удачно. Возможности для роста есть, но может потребоваться больше сил, чем обычно. Однако, ваша дисциплина и упорство принесут плоды.

Вы ощутите прилив уверенности, что поможет в решении сложных задач. Звезды дают шанс проявить лидерские качества — не бойтесь брать на себя ответственность.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам пойдут на пользу путешествия и общение с успешными людьми. Интересные знакомства откроют захватывающие перспективы, а оптимизм поможет преодолеть любые трудности. Многое зависит и от вашего личного обаяния. Используйте его для укрепления связей и поиска новых возможностей. А лучше расширьте свои горизонты вместе с любимым человеком.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям мир дарит прекрасную возможность добиться признания на работе и заручиться успехом при организации рабочего процесса. Складываются хорошие показатели на обретение материального обеспечения и щедрый соцпакет. Поддержка коллег также будет важна. Сосредоточьтесь на важных задачах и деталях в проектах.

Обратите внимание на здоровье. Сейчас благоприятное время для лечения и восстановления сил.

Рыбы — гороскоп на неделю

Эмоциональный фон Рыб способствует творчеству и романтическим знакомствам. Найдите способ без стеснения выразить свои чувства. Выделите время для отдыха и развлечения, устройте небольшой праздник для любимого человека. Ваше обаяние открывает все двери. Неделя отлично подходит для переговоров и урегулирования разногласий.

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