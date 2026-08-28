Два беспилотника ВСУ ликвидировали на подлете к Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 913 0

Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА.

Атака беспилотников на Москву 28 августа — сколько сбили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал градоначальник.

Глава города отметил, что на месте падения фрагментов вражеских летательных аппаратов находятся представители экстренных служб.

Боевики киевского режима систематически предпринимают попытки нанести удары по объектам в Москве, однако городские власти неоднократно подчеркивали, что все подобные действия ВСУ успешно отражаются российскими ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал о ночной атаке беспилотников противника на Севастополь. Всего в небе над городом нейтрализовали три украинских БПЛА. При этом один вражеский дрон влетел в подъезд многоквартирного дома, в результате чего в одной из квартир начался пожар. Власти сообщили об одном пострадавшем.

До этого фельдшер стал жертвой атаки летательного аппарата на машину скорой помощи в Шебекино. Находившиеся вместе с ним в автомобиле его коллега, водитель и два пациента получили осколочные ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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