Уникальная операция: хирурги спасли руку бойцу ВС РФ с помощью пересадки кости

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 72 0

Процедуру провели сотрудники филиала госпиталя Московского военного округа в Рязани.

В Рязани бойцу пересадили кость из ноги в руку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Рязанской области хирурги провели бойцу операцию по пересадке кости в руку

Врачи рязанского филиала военного госпиталя Московского военного округа провели сложную операцию по пересадке части малоберцовой кости в руку, благодаря чему спасли конечность бойцу Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

В ведомстве заявили, что хирурги пересадили фрагмент в лучевую кость руки по современной методике — они надежно зафиксировали трансплантат и восстановили его кровоток. Благодаря операции пересаженная ткань прижилась, а функциональность конечности сохранилась.

«Отработанная схема является наиболее оптимальной, когда слаженная команда выполняет такую сложную операцию, в которой есть несколько этапов. Шесть основных этапов, которые мы сделали, во-первых, сделали очень быстро во-вторых, достаточно успешно, с минимальной кровопотерей», — сказал пластический хирург Вячеслав Иванов, подчеркнув, что такая схема сегодня наиболее целесообразна.

Военный поступил в госпиталь с тяжелым повреждением руки — врачи диагностировали перелом и большой дефект кости. В министерстве отметили, что традиционные методы лечения не давали шанса на полное восстановление, однако новая методика не только спасла конечность, но и заложила основу для дальнейшей реабилитации.

Сейчас военнослужащий чувствует себя хорошо. Он проходит комплексное восстановление с физиотерапией, лечебной физкультурой, занятиями с эрготерапевтом и психологической поддержкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи спасли ногу раненому военному с помощью сложной операции на брюшной аорте. 

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