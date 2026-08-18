🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 214 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодня 18 августа. Это день, когда умение вовремя остановиться, присмотреться к происходящему и выбрать точный момент поможет избежать лишних действий.

♈️ Овны

Овны, сегодня может выясниться, что одна из поставленных целей больше не соответствует вашим интересам. Смело меняйте ориентир.

Космический совет: не держитесь за лишнее.

♉ Тельцы

Тельцы, день подходит для заботы о вещах, которыми вы пользуетесь ежедневно. Небольшой ремонт или профилактика помогут.

Космический совет: подготовьтесь к будущему.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня вам предстоит услышать мнение, которое заметно отличается от вашего. Не спорьте, а попробуйте понять.

Космический совет: погрузитесь в чужой взгляд.

♋ Раки

Раки, день поможет понять, какие домашние обязанности можно выполнять быстрее и удобнее. Не бойтесь экспериментировать.

Космический совет: полезное под рукой.

♌ Львы

Львы, сегодня кто-то может обратиться к вам за советом в непростой ситуации. Вместо готового ответа помогите человеку самостоятельно увидеть подходящее решение.

Космический совет: направляйте к лучшему.

♍ Девы

Девы, день позволит обнаружить пробел в знаниях. Это потрясающая возможность стать лучше и узнать новое.

Космический совет: не бойтесь учиться.

♎ Весы

Весы, сегодня стоит яснее обозначить личные границы в общении. Спокойный отказ от неудобной просьбы сохранит ваше время.

Космический совет: отказывайте смелее.

♏ Скорпионы

Скорпионы, день может открыть скрытую причину недавних затруднений. Получив новое объяснение, вы сможете устранить источник проблемы.

Космический совет: доберитесь до сути.

♐ Стрельцы

Стрельцы, сегодня полезно выбрать занятие, которое требует работы руками. Практический результат принесет чувство удовлетворения.

Космический совет: ищите что-то осязаемое.

♑ Козероги

Козероги, в этот день выгоднее сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Одна тщательно выполненная задача окажется ценнее нескольких поспешно завершенных дел.

Космический совет: бейтесь за совершенство.

♒ Водолеи

Водолеи, присмотритесь к окружающим. Вы можете заметить в них талант, о котором они не догадываются. Используйте это знание.

Космический совет: превратитесь в наставника.

♓ Рыбы

Рыбы, день подходит для честного разговора о том, что долго оставалось невысказанным. Мягкая, но ясная формулировка позволит снять напряжение.

Космический совет: говорите, а не обвиняйте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
«Об этом мечтал Табаков»: Машков рассказал, как театр растит молодых режиссеров
6:15
Спасатели обнаружили восьмерых пропавших на Эльбрусе туристов
6:00
Расчеты БПЛА оказывают поддержку штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
5:49
ВСУ направили к Москве свыше 600 БПЛА
5:21
«Воля, инстинкт и память»: Владимир Машков рассказал о трех составляющих таланта

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
«Это ужасно»: что известно о болезни Нелли Уваровой
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео