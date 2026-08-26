Два человека пострадали при падении сбитого БПЛА под Воронежем

Мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В пригороде Воронежа мужчина и женщина получили ранения в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на своем канале в МАКС.
«В пригороде Воронежа в результате падения сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения», — написал глава региона.
Раненые госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Всего дежурные средства ПВО в небе над Воронежем и восемью районами региона сбили 27 БПЛА. Пострадали окна и крыша частного дома, а также входная дверь другого здания и стоявший рядом грузовик.
Кроме того, еще в одном районе загорелись три надворных объекта, однако пламя оперативно потушили.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России сбили 426 украинских беспилотника за ночь.
Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для атак на субъекты России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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