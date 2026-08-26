Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 49 0

ВСУ использовали англо-французские крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG.

Атака на торговый центр в Донецке 26 августа — что известно

Фото: Telegram/Пушилин Д.В./PushilinDenis

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Удар по району торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» был нанесен с помощью ракет иностранного производства. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, для атаки на объект в Киевском районе Донецка ВСУ использовали англо-французские крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG.

В результате удара по торговому центру ранения получили восемь человек, заявил Пушилин. Среди них — две девочки 2010 и 2016 годов рождения, три женщины, а также три мужчины. Он добавил, что всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.

Кроме того, глава республики рассказал о еще трех пострадавших при взрывах в Петровском районе Донецка и Горловке, а также атаке беспилотника в Селидово. Всего за день 26 августа ранения получили 11 мирных жителей, подчеркнул Пушилин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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