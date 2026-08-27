Зима близко: газ и нефть в Европе резко подорожали

Цены на нефть и газ в Европе резко поднялись

Цены на газ и нефть в Европе резко поднялись. Об этом написало издание EADaily.

Стоимость «черного золота» подскочила из-за давления США на Иран. За неделю цена за баррель поднялась с 88 долларов до 92,4 доллара. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает экономическими ограничениями Ирану и его торговым партнерам. Тегеран обещает принять в ответ разрушительные меры. Все это только усугубляет ситуацию с Ормузским проливом, транзит через который остается низким.

А это вызывает опасения, что поставки нефти из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта продолжат снижаться.

Цены на газ в Европе тоже поднимаются, причем раньше, чем прогнозировали аналитики. За неделю поставок тысяча кубометров подорожали с 739 долларов до 815 долларов. Такой цены не было и в марте, в разгар обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эти цифры уступают только показателям 2022 года.

Причиной стали не только приближение зимы, но и то, что запасы газа в странах Евросоюза ниже привычных объемов. Например, разница с прошлым годом уже превысила 14 миллиардов кубометров. При этом за полтора месяца до начала отопительного сезона подземные хранилища газа не заполнены и на 62%.

Европа платит за голубое топливо больше, чем Азия. Там цена не перешагнула порог в 800 долларов за тысячу кубометров. Однако некоторые страны ЕС, в том числе Германия, еще рассчитывают на урегулирование вопроса на Ближнем Востоке и возобновления поставок через Ормузский пролив.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что аномальная летняя жара заставила многие страны Европы потратить рекордный объем запасенного на предстоящую зиму газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.