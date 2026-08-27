Минимум троих: в Институте демографии оценили ситуацию с численностью населения России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 68 0

С 1964 года в стране идет сокращение населения.

Минимум троих: в Институте демографии оценили ситуацию с численностью населения России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Демограф Крупнов: россиянам нужно рожать минимум троих детей

С 1964 года в России сокращается население. Подробнее о сложившейся ситуации, а также о мерах борьбы изданию НСН рассказал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Эксперт указал на важный показатель — суммарный коэффициент рождаемости, отражающий условное количество детей на одну женщину. Этот показатель не должен становиться меньше 2,15 пункта. В России такая ситуация случилась в 1964 году — по сути, с тех пор и идет постепенное сокращение населения.

Единственный способ борьбы — принять четкие и бескомпромиссные меры, отметил Крупнов. Для этого в каждой русской семье необходимо рожать по трое и более детей.

«Нужно делать ставку на модельную семью с тремя детьми, под эту семью заводить все: экономику, социалку и так далее», — настаивает эксперт.

При этом реализовать такую политику непросто — на это может уйти от 25 до 30 лет, считает Крупнов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему супруги 35-40 лет массово разводятся.

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