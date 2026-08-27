Не только витамины: почему собака ест траву на прогулке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 2 123 0

Ветеринар объяснила, какие причины могут стоять за необычными пищевыми привычками домашних питомцев.

Почему собаки едят траву на улице — мнение ветеринара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ветеринар Субботина: собаки едят траву не только ради витаминов

Интерес к растениям не всегда говорит о недостатке полезных веществ в организме животного. Если питомец получает полнорационный корм, желание пожевать зелень может быть связано со скукой, стрессом, любопытством или попыткой привлечь внимание человека. Об этом Life.ru рассказала ветеринарный врач Анастасия Субботина.

Специалист объяснила, что таким способом животные способны изучать окружающую среду или занимать себя, когда хозяина нет рядом.

«Поедание травы или заглатывание бумаги не всегда является признаком заболевания. Питомцы таким способом могут, к примеру, исследовать окружающую их среду, привлекать внимание, скучать в моменты отсутствия хозяина», — отметила Субботина.

Поводом насторожиться становится регулярное поедание несъедобных предметов. В таком случае ветеринар рекомендует понаблюдать за поведением любимца, чаще играть с ним и предложить безопасные игрушки. При этом зелень на улице может быть источником паразитов и провоцировать рвоту, а проглоченные бумага или пластик в отдельных случаях способны привести к кишечной непроходимости.

На пищевые привычки также могут влиять режим и калорийность рациона, избыток лакомств и еды с человеческого стола, резкая смена питания, недостаток активности, стресс или появление в доме другого животного. Имеют значение даже расположение и чистота миски.

Если необычное поведение сопровождают рвота, диарея, ухудшение аппетита или снижение веса, Субботина советует обратиться к ветеринарному врачу.

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