Волшебство за 50 тысяч долларов: инструмент Гарри Поттера выставили на торги

В Лос-Анджелесе стартовал летний киноаукцион, где продают вещи из фильмов

Реквизит из легендарных кинокартин решили превратить в коллекционные сокровища. В Лос-Анджелесе стартовал летний киноаукцион, где продают вещи, знакомые миллионам зрителей.

За ховерборд Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» рассчитывают получить от 150 до 300 тысяч долларов. Из «Гарри Поттера» на торги выставили золотой снитч, волшебную палочку Гарри из первой части «Даров смерти» и письмо о зачислении в Хогвартс. Оценка каждого лота составляет от 10 до 50 тысяч долларов.

Один из наиболее узнаваемых предметов торгов — лучший друг Тома Хэнкса из «Изгоя», который стал единственным собеседником героя на необитаемом острове. Речь о том самом мяче Уилсоне: он ушел с молотка почти за 400 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как с молотка ушел другой мяч — футбольный. Тот самый, которым капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил знаменитый гол рукой на чемпионате мира 1986 года, продали на аукционе за 3,3 миллиона долларов (более 274 миллионов рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

Мяч использовали в четвертьфинальном матче между Аргентиной и Англией, завершившемся со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Марадона тогда оформил дубль, а один из его голов вошел в историю футбола под названием «рука Бога».

Изначально планировалось, что лот сможет уйти примерно за десять миллионов долларов (более 832 миллионов рублей. — Прим. ред.). Однако итоговая цена оказалась значительно ниже этой оценки.

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