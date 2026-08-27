Волшебство за 50 тысяч долларов: инструмент Гарри Поттера выставили на торги
С молотка за огромные деньги уходит реквизит из легендарных фильмов.
Фото, видео: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и философский камень»», реж.: Крис Коламбус, 2001г.; 5-tv.ru
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В Лос-Анджелесе стартовал летний киноаукцион, где продают вещи из фильмов
Реквизит из легендарных кинокартин решили превратить в коллекционные сокровища. В Лос-Анджелесе стартовал летний киноаукцион, где продают вещи, знакомые миллионам зрителей.
За ховерборд Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» рассчитывают получить от 150 до 300 тысяч долларов. Из «Гарри Поттера» на торги выставили золотой снитч, волшебную палочку Гарри из первой части «Даров смерти» и письмо о зачислении в Хогвартс. Оценка каждого лота составляет от 10 до 50 тысяч долларов.
Один из наиболее узнаваемых предметов торгов — лучший друг Тома Хэнкса из «Изгоя», который стал единственным собеседником героя на необитаемом острове. Речь о том самом мяче Уилсоне: он ушел с молотка почти за 400 тысяч долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как с молотка ушел другой мяч — футбольный. Тот самый, которым капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил знаменитый гол рукой на чемпионате мира 1986 года, продали на аукционе за 3,3 миллиона долларов (более 274 миллионов рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщил телеканал Би-би-си.
Мяч использовали в четвертьфинальном матче между Аргентиной и Англией, завершившемся со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Марадона тогда оформил дубль, а один из его голов вошел в историю футбола под названием «рука Бога».
Изначально планировалось, что лот сможет уйти примерно за десять миллионов долларов (более 832 миллионов рублей. — Прим. ред.). Однако итоговая цена оказалась значительно ниже этой оценки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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