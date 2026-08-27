Что скрывал ледник: Альпы вернули тела мужчин пропавших в горах 34 года назад

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 74 0

Мужчин обнаружили после отступления ледника.

В Альпах нашли альпинистов пропавших более 30 лет назад

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Reichwein

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В Швейцарии нашли альпинистов, пропавших более 30 лет назад

В Швейцарских Альпах нашли останки двух альпинистов, которые отправились в горы в 1992 году и не вернулись. На момент исчезновения мужчинам было 39 и 41 год. Об этом сообщает Unexplained Mysteries.

Останки случайно заметил турист на леднике Трифт к югу от Люцерна. После этого тела извлекли, а специалисты провели исследование ДНК.

Анализ подтвердил, что найденные останки принадлежат именно двум альпинистам, пропавшим более трех десятилетий назад. Все это время обстоятельства их исчезновения оставались неизвестными, поскольку найти тела не удавалось.

Обнаружить погибших удалось благодаря отступлению ледника. В публикации отмечается, что в последние годы таяние льда уже помогало находить в Альпах других пропавших людей. В частности, ранее на леднике Алеч обнаружили обломки самолета, потерпевшего крушение в 1968 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на склоне Эльбруса спасатели помогли группе из восьми альпинистов, которые оказались в сложных погодных условиях во время возвращения в базовый лагерь.

Туристы были вынуждены задержаться на седловине из-за непогоды. Гид группы Василий Ржанов рассказал, что альпинисты собирались самостоятельно начать спуск утром, однако сотрудники МЧС прибыли раньше и вывели их с маршрута.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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