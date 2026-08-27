Мрачный ритуал у Балтики: что скрывали могилы возрастом 1400 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 123 0

Находки возрастом около 1,4 тысячи лет связывают с погребальными обрядами и высоким положением умерших.

Возле Калининграда нашли древние могилы с когтями медведя

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Под Калининградом нашли древние захоронения с медвежьими когтями

Археологи обнаружили возле Калининграда захоронения VI–VII веков, в которых находились когти бурого медведя, оружие и украшения. Могилы принадлежали представителям эстиев и датируются примерно 1,4 тысячи лет назад. Об этом сообщает Ancient Origins.

Исследователи связывают необычные находки с особыми погребальными обрядами. Присутствие медвежьих когтей вместе с другими предметами может указывать на высокий статус похороненных людей.

Материалы из захоронений также свидетельствуют о связях местных традиций с воинской культурой народов Северной Европы. В погребальном обряде присутствовали и жертвоприношения лошадей.

По мнению археологов, сочетание медвежьих когтей, оружия и украшений позволяет больше узнать о представлениях и статусных ритуалах населения юго-восточной Балтики раннего Средневековья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что археологи исследовали необычное захоронение XVII века в польском Пене, получившее обозначение «Могила 75». В нем нашли останки девушки, умершей примерно в возрасте 17–19 лет.

Радиоуглеродный анализ показал, что смерть могла наступить между 1620 и 1674 годами. Исследователи предположили, что вскоре после погребения могилу вскрыли, а тело к тому моменту еще не успело полностью разложиться. После этого над шеей девушки разместили железный серп лезвием к горлу, а на большой палец левой ноги закрепили железный замок.

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