Запасы алмазов в России превысили 100 миллионов карат

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 65 0

Прибавили в объеме также платиноиды, золото, серебро и другие ценные металлы.

Каковы запасы алмазов в России

Фото: www.globallookpress.com/Martin Poole

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Прирост запасов алмазов в России по итогам первого полугодия 2026 года превысил 100 миллионов карат. Об этом сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума глава Роснедр Олег Казанов.

Кроме того, платиноиды прибавили в объеме более 12 тонн, золото — почти 180 тонн. Рост наблюдается и в категориях других ценных металлов.

«В результате получены значимые приросты по ряду основных видов твердых полезных ископаемых: 102,4 миллиона карат алмазов, 12,1 тонны платиноидов, 176,6 тонн золота, 1,4 тысяч тонн серебра, 340 тысяч тонн меди, 273,1 тысяч тонн цинка, 48,8 тысяч тонн свинца, 133,3 миллионов тонн железных руд, 163,4 миллионов тонн угля и других», — сказал Казанов.

Также, как отметил эксперт, приросты получаются не только благодаря новым месторождениям, но и путем углубленного изучения и переоценки уже открытых рудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области.

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