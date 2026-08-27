Владимир Путин рассказал, что его отец много лет был донором крови

Более 13 тысяч единиц сухой плазмы отправили военным в этом году. О производстве компонента доложила президенту России Владимиру Путину глава Федерального медико-биологического агентства.

По ее словам, этот продукт помогает спасать жизни на передовой и справиться с тяжелыми кровотечениями. А переливать плазму можно вне зависимости от группы крови. Также Вероника Скворцова рассказала, как в стране развивается донорство.

— Количество доноров у нас увеличилось более чем до полутора миллионов в год, а количество донаций превысило 3,5 миллиона. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови. И, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37% — более миллиона литров, — доложила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

— Сколько доноров у нас сейчас? — спросил Владимир Путин.

— Больше 1,5 миллиона человек. В базе у нас существенно их большее количество — более 12 миллионов.

— У меня отец был, донор много лет.

— Особое внимание уделяем созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. Нам удалось по сравнению с 2022 годом нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза. Фактически достигли миллиона литров всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов, — добавила Скворцова.

Кроме того, Вероника Скворцова отметила, что российские больницы и госпитали полностью обеспечены кровью и необходимыми компонентами

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