Суд арестовал 17-летнего сына убитой вдовы вице-премьера Дагестана Каменевой

Суд арестовал 17-летнего сына вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анны Каменевой по делу об убийстве матери. Об этом с места событий передает корреспондент 5-tv.ru.

Заседание Тверского суда Москвы прошло в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение решения об избрании подростку меры пресечения. Известно, что по делу молодой человек проходит в статусе обвиняемого и будет находиться под арестом до 25 октября.

Тело 43-летней Анны Каменевой обнаружили в доме в подмосковной деревне Жуковка. По предварительным данным, женщина погибла от резаной раны шеи.

В помещении правоохранители нашли следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы. По подозрению в преступлении ранее задержали приятеля 17-летнего сына погибшей.

Каменова работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. На сайте ВШГА МГУ ее гибель назвали тяжелой утратой для коллег и учеников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруг погибшей Гаджи Махачев в прошлом занимал пост вице-премьера Дагестана и был депутатом Государственной думы. Однако он погиб в 2013 году в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

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