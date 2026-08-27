«Никто бы не захотел уйти»: Успенская приютила жениха дочери в своем особняке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 96 0

Звезда шансона уверена, что места в ее четырехэтажном доме хватит всем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Любовь Успенская приютила жениха дочери в своем особняке

Певица Любовь Успенская приютила жениха дочери Татьяны Плаксиной в своем особняке. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

Звезда шансона заявила, что не видит проблем в том, что молодая пара живет вместе с ней. По ее словам, в четырехэтажном доме с 16 комнатами достаточно пространства для всех, поэтому никто никому не мешает.

«Ребята, вы бы зашли ко мне в дом, никто бы не захотел уйти оттуда. У нас четыре этажа. Я иногда их по несколько дней не вижу. Никто никого не строит, мы так живем все дружно», — сказала Успенская.

Избранником Татьяны Плаксиной стал 22-летний Артем Москвин. Молодой человек окончил искусствоведческий факультет МГУ, сейчас учится в аспирантуре и помогает возлюбленной организовывать выставки.

Пара познакомилась благодаря общему знакомому в одном из московских парков. Плаксина рассказывала, что влюбилась в Артема с первого взгляда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская неожиданно раскритиковала выбор дочери. Правда, претензия артистки оказалась необычной: она считала, что Артем появился в жизни Татьяны слишком поздно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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