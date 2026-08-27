Неизвестный напал на школу под Берлином — два человека погибли

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Личности погибших не уточняются.

Нападение на школу под Берлином — что случилось

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

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Неизвестный напал на школу под Берлином, два человека погибли

Неизвестный совершил нападение на школу в населенном пункте Гозен-Ной-Циттау неподалеку от Берлина. Об этом сообщает местная газета MAZ.

Уточняется, что два человека погибли. Неизвестно, были ли это дети или сотрудники школы.

Кроме того, по данным агентства Reuters, один подозреваемый задержан после инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный с мачете напал на школу в Швеции.

Позднее стало известно, что атаковавший школьников ранее уже был судим. При этом, 18-летний юноша привлекался к ответственности за нанесение травм ученику в этом же учебном заведении.

Как уточняется, за прошлое нападение суд назначил ему 25 часов работы с несовершеннолетними. При этом социальные службы признали, что у молодого человека «есть трудности с контролем своих импульсов».

Также сообщалось, что напавший прежде проходил обследование у психиатра, а также находился в специальном интернате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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