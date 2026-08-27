В Испании похитили клад из золотых, серебряных и бронзовых украшений

Один из самых известных археологических комплексов Испании исчез из экспозиции Музея Вильены в провинции Аликанте. Неизвестные похитили клад, насчитывающий 59 древних предметов. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на источники.

По данным издания, преступникам потребовалось около четырех минут, чтобы отключить защитные системы музея. Сначала они попытались проникнуть в здание через центральный вход, но затем воспользовались боковыми окнами, также оснащенными сигнализацией.

Местные власти считают, что кража не была случайной и могла быть заранее тщательно подготовлена. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники гражданской гвардии и местной полиции.

Клад Вильены датируется примерно 1250 годом до нашей эры и считается одним из наиболее значимых собраний украшений бронзового века на Пиренейском полуострове. В него входят сосуды, чаши, браслеты и другие изделия из золота, серебра, железа и янтаря. Общий вес золота в коллекции составляет около десяти килограммов. Археологический комплекс обнаружили в 1963 году.

Отдельный интерес представляют два предмета — браслет и застежка. Исследование Высшего совета по научным исследованиям Испании показало, что железо, использованное при их изготовлении, имеет метеоритное происхождение.

По информации Pais, это уже третья крупная кража из испанского музея за последние четыре месяца. В апреле из учреждения в Бадахосе вынесли 144 золотые монеты, а в июле из музея Альбасете неизвестные в масках украли более 200 монет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала 2026 года в Москве археологи обнаружили более 43 тысяч археологических предметов. Специалисты ведут работы более чем на 30 объектах. Среди находок около четырех тысяч индивидуальных предметов, в том числе стеклянный флакон XIX века с изображением святого Пантелеймона, бутылка 1896 года с гербом Российской империи и надписью «Москва», а также перстни-печатки XVII и XVIII веков.

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