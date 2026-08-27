«Перемога по Зеленскому»: Захарова о запрете «Маши и Медведя» на Украине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Ввести санкции против российских мультипликаторов — предел власти киевского режима.

Фото, видео: Кадр из м\с « Маша и Медведь», реж.: Олег Кузовков, 2009г.; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: запрет «Маши и Медведя» демонстрирует предел власти Зеленского

Запретить многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» — это все, на что способен главарь киевского режима Владимир Зеленский. Так санкции против произведения российской мультипликации прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, теперь дела пойдут в гору у Зеленского на фронте… Вот это и есть, видимо, перемога (укр. „победа“ — Прим. ред.) по Зеленскому. Это то, что, видимо, должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность, подчеркнуть власть, которая сконцентрирована в его руках», — иронично отметила спикер дипведомства на брифинге.

Ранее глава киевского режима подверг авторов «Маши и Медведя» рестрикциям, официально запретив показывать мультик по всей территории Украины. Согласно его решению все каналы и интернет-ресурсы, транслирующие произведение, подвергнутся блокировке.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная также отметила, что Киев оставляет за собой право обращаться к международным видеоплатформам, например, Netflix и YouTube, с требованием ввести санкции против ненавистных Зеленскому и его окружению российских мультипликаторов. Между тем украиноязычный канал «Маши и Медведя» на YouTube успел собрать за год свыше 800 миллионов просмотров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:13
Названа причина смерти Юрия Цурило
19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео