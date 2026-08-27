Захарова: запрет «Маши и Медведя» демонстрирует предел власти Зеленского

Запретить многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» — это все, на что способен главарь киевского режима Владимир Зеленский. Так санкции против произведения российской мультипликации прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, теперь дела пойдут в гору у Зеленского на фронте… Вот это и есть, видимо, перемога (укр. „победа“ — Прим. ред.) по Зеленскому. Это то, что, видимо, должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность, подчеркнуть власть, которая сконцентрирована в его руках», — иронично отметила спикер дипведомства на брифинге.

Ранее глава киевского режима подверг авторов «Маши и Медведя» рестрикциям, официально запретив показывать мультик по всей территории Украины. Согласно его решению все каналы и интернет-ресурсы, транслирующие произведение, подвергнутся блокировке.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная также отметила, что Киев оставляет за собой право обращаться к международным видеоплатформам, например, Netflix и YouTube, с требованием ввести санкции против ненавистных Зеленскому и его окружению российских мультипликаторов. Между тем украиноязычный канал «Маши и Медведя» на YouTube успел собрать за год свыше 800 миллионов просмотров.

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