Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме
В 2017 году он был приговорен к пожизненному заключению.
Фото: Jerry Lampen/POOL/ТАСС
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Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, приговоренный Гаагским трибуналом к пожизненному заключению, скончался. Об этом сообщает телеканал Serbian Informer.
По информации телеканала, последние несколько месяцев Младич тяжело болел. Его семья и власти Сербии пытались добиться освобождения генерала из заключения для прохождения лечения, однако соответствующее решение принято не было.
Смерть генерала подтвердил его сын Дарко Младич в разговоре с РИА Новости. Он заявил, что информация о кончине отца соответствует действительности.
«К сожалению, это правда, он умер», — сказал Дарко Младич.
Младич находился в тюрьме в Гааге с 2017 года. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению. Его признали виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Известно, что в середине мая 2026 года просьба родственников и адвокатов Младича освободить его для лечения была отклонена.
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