Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

В 2017 году он был приговорен к пожизненному заключению.

Умер экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Фото: Jerry Lampen/POOL/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, приговоренный Гаагским трибуналом к пожизненному заключению, скончался. Об этом сообщает телеканал Serbian Informer.

По информации телеканала, последние несколько месяцев Младич тяжело болел. Его семья и власти Сербии пытались добиться освобождения генерала из заключения для прохождения лечения, однако соответствующее решение принято не было.

Смерть генерала подтвердил его сын Дарко Младич в разговоре с РИА Новости. Он заявил, что информация о кончине отца соответствует действительности.

«К сожалению, это правда, он умер», — сказал Дарко Младич.

Младич находился в тюрьме в Гааге с 2017 года. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению. Его признали виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Известно, что в середине мая 2026 года просьба родственников и адвокатов Младича освободить его для лечения была отклонена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер отец главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас — Сийм Каллас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:13
Названа причина смерти Юрия Цурило
19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео